Giani: “Aeroporto Firenze obiettivo fondamentale Pd”

“Io ritengo che sia molto chiaro a tutti che il sottoscritto come presidente di Regione, la mia giunta, il Pd nella stesura del programma, pongono il tema dell’aeroporto come uno degli obiettivi fondamentali per lo sviluppo di Firenze e la sua sostenibilità ambientale”.

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze parlando dell’aeroporto di Peretola. Sul tema, ha aggiunto Giani riferendosi alle dichiarazioni di ieri della candidata del centrosinistra, Ilaria Cucchi, “sul momento mi ha fatto arrabbiare perché non si fa così. L’aeroporto è uno degli obiettivi fondamentali della mia azione di Governo, ci lavoro da sempre, da quando sono stato insediato, ma anche nei ruoli che prima ho svolto”.

Spiegando poi quali sono le prossime tappe per la realizzazione del progetto Giani ha detto che “la prima che abbiamo condiviso con Enac e Toscana Aeroporti sarà l’apertura del dibattito pubblico che ci sarà a metà ottobre”. Poi, dopo il dibattito pubblico, ha aggiunto, “ci sarà l’apertura del procedimento di Via e di Vas e successivamente lo sviluppo della gara. C’è tutto il tempo perché ognuno possa esprimere la propria posizione nei tempi previsti per il dibattito pubblico che andranno sostanzialmente da metà ottobre a fine anno, ed in quella occasione si potrà pronunciare”.