Giani, a settembre avremo bisogno della quarta dose

Firenze, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una iniziativa, ha fatto sapere che si sta preparando a gestire un’eventuale quarta dose di vaccino anti Covid, di cui tutti probabilmente avremo bisogno in autunno.

“Io mi sto preparando per la campagna di richiamo, per la quarta dose, prima per i fragili – ha detto il presidente Giani – poi a settembre, secondo me, ne avremo bisogno tutti”.

Giani ha voluto poi ringraziare “medici, infermieri, operatori sanitari e volontari che hanno contribuito a creare una macchina organizzativa che in Toscana ha portato a somministrare 8,8 milioni di dosi”.

“Con la fine dello stato di emergenza è la fine di un’epoca – ha poi commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani il primo giorno in cui è iniziato un graduale allentamento delle misure e regole anti covid – Termina il sistema delle zone a colori con sempre meno misure di contenimento del Covid e ringrazio tutte le cittadine e cittadini per la grande responsabilità dimostrata”.

Ricordiamo che dal 1° aprile, dopo oltre due anni l’Italia non sarà più in stato di emergenza Covid, di conseguenza decadono il Comitato tecnico scientifico e la struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: al loro posto ci sarà una unità operativa ad hoc, “per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia”, operativa fino al 31 dicembre.