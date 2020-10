Giacomo Campiotti al Firenze Film Corti Festival

Il regista della serie cult “Braccialetti Rossi” è ospite della rassegna fiorentina. Insieme a lui anche le registe Wilma Labate ed Elisabetta Pandimiglio, il produttore Gianluca Arcopinto e i registi Jesus Garces Lambert e Giovanni Guidelli. Dal 27 al 30 ottobre a MAD – Murate Art District e alla Limonaia di Villa Strozzi

In questa 7a edizione 35 cortometraggi in programma provenienti da 17 paesi diversi. Oltre 32 sceneggiature in inglese e in italiano. A tutto ciò si aggiungono incontri con ospiti, proiezioni ed eventi speciali, il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

Tra i registi invitati anche Giacomo Campiotti, il regista sarà protagonista di un incontro intitolato “Il valore delle storie” (venerdì 30 ottobre ore 17:30, Limonaia di Villa Strozzi). Un’occasione per parlare di cinema, televisione, racconto audiovisivo, partendo dal suo percorso artistico, e dalla sua ricerca di storie di senso da portare sullo schermo. Già aiuto regista di Mario Monicelli, ha lavorato con Ermanno Olmi e ha firmato il film candidato ai Golden Globes come miglior film straniero “Come due coccodrilli”. Ha diretto serie italiane e internazionali per la televisione come “Zivago” con Keira Knightley e Sam Neil, “Giuseppe Moscati”, “Non è mai troppo tardi”, “Liberi di scegliere”, “Ognuno è perfetto”. È il regista della serie cult “Braccialetti Rossi”. In questo momento sta lavorando ad una nuova produzione sulla storia di Chiara Lubich.

