Germania condannata a risarcire le vittime della Strage Marzabotto

La giudice del Tribunale civile di Bologna, Alessandra Arceri, ha condannato la Germania a risarcire le vittime degli eccidi perpetrati a Monte Sole, Marzabotto, dalle ‘Waffen SS’ dal 29 settembre al 5 ottobre 1944.

Come riporta Repubblica “È questo il cuore della sentenza con cui la giudice Alessandra Arceri del Tribunale di Bologna ha condannato la Repubblica federale tedesca a risarcire le vittime degli eccidi perpetrati a Monte Sole dalle “Waffen SS” dal 29 settembre al 5 ottobre 1944. Un procedimento promosso in sede civile da 33 familiari ed eredi di alcune delle 800 vittime della strage di Marzabotto che, a distanza di quasi 80 anni, hanno chiesto alla Germania di pagare per i crimini di guerra e i massacri commessi dai propri soldati. Si tratta di una sentenza importante perché pone in secondo piano una pronuncia della Corte internazionale dell’Aja – secondo cui gli stati godono di un’immunità rispetto a crimini di guerra commessi dai propri militari – confermando il diritto delle vittime a chiedere giustizia non solo sul piano penale, portando alla sbarra gli esecutori materiale dei crimini, ma anche civile chiedendone conto ai governi che stanno dietro gli eserciti”.