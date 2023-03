Genova e non Firenze è la capitale del libro del 2023

Firenze non sarà la capitale del libro del 2023, nonostante l’impegno è Genova ad essersi aggiudicata il titolo.

Firenze era tra le 13 candidate per ottenere il titolo come capitale del libro 2023, ma non ce l’ha fatta. A riguardo si è espressa la vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Firenze Alessia Bettini: “Faccio innanzitutto i miei complimenti a Genova proclamata Capitale del Libro 2023 e che sicuramente saprà mettere a frutto questo riconoscimento con tante iniziative. Tutti i progetti delle città finaliste erano di grande qualità, è stata una sfida leale e di altissimo livello”.

“Per quanto ci riguarda, resta la consapevolezza di avere nella nostra città una rete solida e forte legata alla filiera del libro che teniamo molto a valorizzare – ha poi continuato – Ci tengo a ringraziare i nostri uffici che hanno lavorato con tenacia e passione presentando un progetto molto bello, volto proprio a rafforzare il concetto di lettura non solo come abitudine diffusa ma anche e soprattutto come fattore di promozione di benessere sociale. A Firenze esiste un vero e proprio ‘ecosistema’ del libro di cui il nostro sistema di biblioteche è fulcro ed elemento centrale. Continueremo, come già stiamo facendo, a porre grande attenzione al mondo del libro, in particolare attraverso il Patto per la Lettura, che abbiamo adottato nel 2020, adesso conta circa 80 adesioni e che vuol essere proprio strumento e leva per creare una rete cittadina di collaborazione permanente per progetti condivisi in questo ambito”.