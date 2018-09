Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce, la seconda edizione

Presentata la nuova edizione di “Genius Loci alla scoperta di Santa Croce” con Tommaso Sacchi, il direttore artistico Enrico Romero, Marco Imponente, direttore generale di Controradio, Stefania Costa della associazione La Nottola di Minerva e Giuseppe De Micheli dell’Opera di Santa Croce. La manifestazione si terrà da giovedì 20 a sabato 22 settembre nel complesso monumentale della Basilica di Santa Croce

Da giovedì 20 a sabato 22 settembre, nel complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, avverrà la riscoperta – diversa e suggestiva – di un luogo straordinario, noto in tut- to il mondo per il proprio valore storico e artistico, attraverso la musica, il teatro, la danza e la parola. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Controradio Club, Controradio e Opera di Santa Croce, in collaborazione con La Nottola Di Minerva e con il contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2018 e della Città Metropolitana, propone per la seconda edizione i contributi artistici di venti personalità, tra musicisti, attori e scrittori, in alcuni dei luoghi più affascinanti e significativi di Santa Croce, ovvero il Chiostro del Brunelleschi, la Cappella Pazzi, il Cenacolo, il Chiostro di Arnolfo.