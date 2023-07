Dal rogo di via Fanfani è stato salvato un piccolo gattino

Proseguono le operazioni di bonifica dei Vigili del fuoco all’interno della fabbrica dismessa e abbandonata, durante le quali è stato effettuato il recupero di un piccolo felino rimasto incastrato all’interno delle masserizie.

I Vigili del fuoco durante le operazioni di smassamento hanno udito il richiamo di un piccolo felino rimasto bloccato. Immediato il recupero del piccolo felino visibilmente provato, per il quale i Vigili del fuoco si sono attivati per una prima assistenza in attesa dell’arrivo del supporto del personale medico veterinario.