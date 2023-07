Alla stazione di Firenze stanno rimuovendo il cantiere alla pensilina di via Valfonda

La deadline era fine luglio, ma i lavori di rimozione sono già cominciati. E la pensilina di via Valfonda alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, finalmente, comincia a riprendere l’aspetto che aveva fino al 2019, quando il distacco di una porzione del tetto rese necessari i lavori di ristrutturazione.

Tra ritardi e pandemia, il cantiere alla pensilina di via Valfonda alla stazione Santa Maria Novella è andato praticamente avanti per quattro anni. Cappotto e ponteggi hanno impedito di vedere il volto della stazione per tanto tempo, ma tutto ciò è stato dovuto al ripristino della controsoffittatura dopo le demolizioni e il consolidamento. Non è stato un intervento semplice, visto che il controsoffitto è stato del tutto sostituito. Non essendo stato possibile recuperare quello esistente, le tempistiche si sono allungate.

L’intervento alla pensilina a Santa Maria Novella dovrebbe essere completato entro la fine del mese