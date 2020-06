Garage scontati per incentivare visite a Firenze 00:00 / 00:02:42 1X

A partire da giugno una decina di parcheggi in garage del centro storico di Firenze, per un totale di 2 mila posti auto, applicano uno sconto del 20% sulla sosta per favorire il rilancio del settore e favorire l’afflusso di persone in città.

Fra questi il signor Giuseppe Megale del Garage Palazzo Vecchio intervistato da Chiara Brilli