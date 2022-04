🎧 Galleria Accademia: il 50% dei visitatori è under 25

By

Presentato il report 2016-2022 della Galleria dell’Accademia di Firenze. La direttrice Hollberg “stiamo andando benissimo, le prenotazioni vanno alla grande, abbiamo degli overbooking”

“”Un 2020 di cui siamo molto orgogliosi poiché, nonostante le limitazioni dovute dalla pandemia, il 50% dei nostri visitatori avevano meno di 25 anni. In questi anni sono state acquisite 15 nuove opere, scansionati 24.176 documenti dell’importante archivio Lorenzo Bartolini, i grandi cantieri hanno interessato 3000mq della superficie museale, 50 video e 20 podcast sono stati realizzati per raccontare la Galleria” lo ha detto Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze presentando il report 2016-2022.

Il report è diviso in sezioni dedicate a tutte le attività e i progetti portati avanti in questi anni: dai progetti educativi e didattici alle collaborazioni con scuole, università e istituzioni internazionali; dalle mostre alle conferenze; dalle campagne fotografiche alle nuovissime tecnologie applicate per la conservazione e valorizzazione delle opere.

“La Galleria dell’Accademia è il barometro del turismo più di tutti gli altri musei della città : noi abbiamo numeri importantissimi che da gennaio ad oggi sono già più che raddoppiati, e ieri abbiamo raggiunto un nuovo picco oltre i 5.100 visitatori che addirittura sono più di quelli che avevamo la prima domenica del mese di aprile del 2019. Stiamo andando benissimo, le prenotazioni vanno alla grande, abbiamo degli overbooking” ha aggiunto la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze . “In questo momento il 65% dei visitatori della Galleria sono italiani – ha aggiunto – ma la situazione sta cambiando con tutti questi turisti che tornano in città . Sono contenta che vengano gli italiani, i numeri sono veramente enormi e se gran parte sono italiani significa che stanno riscoprendo il loro patrimonio e questo è importantissimo”.