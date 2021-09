🎧 G20, agricoltori in prima linea contro il cambiamento climatico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:14 Share Share Link Embed

G20, “Per le imprese agricole la lotta contro il cambiamento climatico costituisce un obiettivo fondamentale. Gli eventi climatici eccezionali, sempre più ricorrenti, provocano perdite di produzione, di reddito e gravi danni alle strutture”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri nella giornata che ha aperto il G20 dell’agricoltura a Firenze. Il presidente è intervenuto insieme all’assessora regionale Stefania Saccardi al Convegno su ‘La salvaguardia delle foreste di fronte ai cambiamenti climatici’ in Piazza della Repubblica, nello spazio espositivo allestito in questi giorni. (Intervista di Chiara Brilli)

Secondo i dati contenuti nel Piano per la transizione ecologica varato dal governo, le emissioni annuali di CO2 dell’agricoltura italiana ammontano a 30 milioni di tonnellate, circa il 7% sul totale nazionale. E l’assorbimento da parte delle foreste attraverso la fotosintesi si attesta a 40 milioni di tonnellate. Vale a dire il 10% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra. Dal canto suo, le emissioni dell’Unione europea incidono per meno del 10% sul totale mondiale. “Questi dati – ha rimarcato anche il presidente nazionale Giansanti – dimostrano che la sostenibilità ambientale è una sfida di portata globale. Diversamente, è persa in partenza; invece tutti devono procedere nella stessa direzione nel tempo che abbiamo a disposizione per scongiurare ulteriori danni all’ambiente, alle risorse naturali, alla biodiversità”.

Per vincere questa sfida, ad avviso di Confagricoltura sono necessari investimenti pubblici e privati, innovazioni tecnologiche, energie rinnovabili, stretta cooperazione tra ricerca scientifica e mondo produttivo, formazione. Non a caso Confagricoltura porta in Piazza della Repubblica a Firenze, nello spazio espositivo allestito in questi giorni, alcuni esempi di buone pratiche innovative per l’agricoltura, illustrandone applicazioni e benefici. Uno spazio che, nella prima giornata di lavori, ha ospitato studenti e pubblico che ha potuto provare di persona gli strumenti e conoscerne le peculiarità. Nello stand di Confagricoltura hanno fatto visita anche il commissario europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski; il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella; la deputata Chiara Gagnarli; il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il sindaco di Firenze, Dario Nardella.