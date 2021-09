šŸŽ§ Cibo: in Italia ogni anno ne sprechiamo 67 kg pro capite Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:16 Share Share Link Embed

I dati diffusi nel corso di un’inziativa di ‘Campagna Amica’ della coldiretti. Ogni anno nel mondo viene Ā sprecato un miliardo di tonnellate di cibo, pari al 17% di tutto quello prodotto, con un impatto devastante sullā€™ambiente e sul clima, oltre che su unā€™economia giĆ duramente colpita dallā€™emergenza Covid.

Un vero e proprio paradosso se si considera che ad oggi sono Ā 2,37 miliardi le persone non hannoĀ accesso a unā€™alimentazione sana, dati ONU l 2020, in aumento di quasi 320 milioni in un anno. Al vertice della classifica mondiale degli ā€˜spreconiā€™ di ciboĀ troviamo invece Ā gli sceicchi dellā€™Arabia Saudita con 105 kg di prodotti alimentari che finiscono nella spazzatura, davanti ad Australia con 102 chili e al Messico con 94 chili, mentre i piĆ¹ virtuosi sono russi (appena 33 chili di cibo buttato), sudafricani (40 chili) e indiani (50 chili).

Va meglio nel nostro Paese che, secondo i dati diffusi oggi da Coldiretti, durante il G20 dell’agricoltura in corso a Firenze, con Ā circa 67 kg di cibo sprecato allā€™anno per abitante, per un totale di oltre 4 milioni di tonnellate, si colloca al dodicesimo posto della classifica degli ā€œspreconiā€ dei Paesi del G20. Addirittura, Ā se si considerano solo le nazioni dellā€™Unione Europea, siamo piĆ¹ responsabili dei cugini francesi che in un anno gettano alimentari per 85 chili a testa e tedeschi (75 kg) mentre gli inglesi appena usciti sono a quota 77 kg.

Lo spreco ĆØ soprattutto domestico: mediamente circa lā€™11% del cibo acquistato finisce nelle pattumiere delle nostre case; Ā mentre mense e rivenditori ne gettano rispettivamente il 5% e il 2%. Nelle case italiane si gettano mediamente ogni anno

ā€œUn problema drammatico dal punto di vista etico oltre che economicoā€ denunciaĀ il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Che sottolinea ā€œil Ā fenomenoĀ determina anche ā€“ precisa la Coldiretti ā€“ effetti dirompenti sull’economia, sulla sostenibilitĆ eĀ sul piano ambientale per lā€™impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti: si stima, infatti, che le emissioni associate allo spreco alimentare rappresentino lā€™8-10% del totale dei gas serraā€.