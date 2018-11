Furto da auto in sosta, tre arrestati in centro Firenze

Arrestati dai carabinieri del 112 tre persone per furto da alcuni veicoli in sosta la notte scorsa a Firenze. E’ successo verso le 2 in via Dolfi, nei pressi di piazza Indipendenza

Uno faceva il palo su una bicicletta, gli altri agivano materialmente sulle auto parcheggiate prendendo quello che trovavano dentro. Da una vettura hanno perfino rubato degli strumenti di precisione di un artigiano che monta i parquet. Due di loro dovevano stare in casa perché erano già stati messi ai domiciliari per altri furti. Quindi, oltre all’accusa di furto aggravato, ora devono rispondere di anche di evasione. Il terzo è accusato di furto.

E’ stato un abitante a chiamare i carabinieri. Il testimone ha proprio visto dal suo appartamento i tre che cercavano di forzare alcuni veicoli. Tre equipaggi del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno raggiunto in pochi istanti la zona, intercettando in via Dolfi il terzetto, di età tra i 19 ed i 25 anni.

I militari, effettuando un controllo, hanno scoperto che quattro automobili colpite erano tutte Fiat Panda e avevano la serratura delle portiere anteriori forzata.