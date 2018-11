Bike sharing: Mobike, blocco app se posteggio luoghi privati

Mobike, il servizio di bike sharing attivo in otto città italiane, rende noto di aver iniziato a bloccare l’app agli utenti che parcheggiano le biciclette in luoghi privati

Un sms, si spiega, “avvisa gli utenti del blocco e quindi dell’impossibilità di continuare ad utilizzare il servizio”.

“Il grande successo del servizio di bike sharing Mobike consiste nella sua semplicità di utilizzo – dichiara Mobike in una nota -. Purtroppo le biciclette rinchiuse in luoghi privati diventano inutilizzabili e generano disservizio. Per questo motivo è stato attivato un sistema di controllo che permette di ridurre ulteriormente il fenomeno e garantire il massimo livello di servizio. La società Mobike si ritiene molto soddisfatta dei primi risultati: il problema delle biciclette Mobike rinchiuse in proprietà private è più rilevante del vandalismo che, grazie al servizio di sicurezza avviato ad aprile, si è notevolmente ridotto”.