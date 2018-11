Furti in case coloniche a Firenze, rubati anche fusti olio d’oliva

Serie di furti ieri a Cercina, nella campagna a nord est di Firenze. Tre i colpi messi a segno in altrettante cascine

Gli autori dei furti hanno agito in assenza dei proprietari. prima hanno scassinato le porte d’ingresso e poi, entrati all’interno, hanno fatto incetta di tutto quanto trovato. Qualunque cosa fosse. In una casa sono stati portati via gli ori. In una seconda altri preziosi ma gli ammanchi sono in corso di verifica. In una terza abitazione invece sono stati rubati due fusti di olio d’oliva appena prodotto, per un totale non inferiore ai 50 litri.

I ladri hanno caricato i fusti sull’auto del proprietario, un’utilitaria, e sono scappati con quella. Indagini della polizia in corso mentre proseguono le ricerche della vettura. Altri furti sono stati denunciati alla polizia, sempre ieri, domenica, come gli altri, in via Vittorio Emanuele e nella zona di Soffiano: in entrambi i casi sono stati portati via monili in oro. Scassinata anche la cassa di un negozio di una fioraia in zona viale Redi- via Maragliano dove sono stati portati via 200 euro. In questo caso i ladri hanno sollevato con forza la saracinesca e sono entrati dentro.