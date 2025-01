Funaro: nel bilancio 24 milioni sull’emergenza abitativa

Un intervento di una cinquantina di minuti per spiegare al Consiglio Comunale i numeri e la filosofia soprattutto del bilancio di previsione 2025 per il comune di Firenze. Tra tutte, Funaro ha citato come misura simbolo quella sulla casa

“Invito a trovare una amministrazione comunale che ha messo 20 milioni di euro per ristrutturare le case popolari, tra l’altro in mancanza di risorse da parte del governo. Noi lo abbiamo fatto: 20 milioni di euro per la ristrutturazione di case popolari, 4 milioni di euro sul contributo affitto per i cittadini”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, presentando oggi in Palazzo Vecchio il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Firenze.

“Se altri livelli non intervengono noi ci rimbocchiamo le maniche e interveniamo – ha aggiunto Funaro -. Questo deve fare un buon amministratore che vuole dare risposte ai propri cittadini”.

Funaro ha anche sottolineato le carenze del Governo nel concedere risorse ai comuni ricordando come abbia tagliato 1,5 miliardi alle Province e alle Città metropolitane per andare a mettere le risorse sul ponte sullo Stretto. “Mi auguro che questa decisione venga rivista perché andare a tagliare risorse alle città metropolitane rischia di mettere in grande difficoltà i comuni e le città metropolitane”, ha chiosato la sindaco di Firenze.

Tra gli interventi dei consiglieri, m il capogruppo di Firenze progetto Comune, Dmijtri Palagi ha parlato di un bilancio poco partecipato, con uno scarso coinvolgimento innanzitutto dei quartieri, e improntato all’accondiscendenza verso l’overtourism con la previsione di “ 82.000.000 euro dall’imposta di soggiorno, di cui più di 2 milioni da destinare a informazione e promozione turistica”. ” Nel frattempo -ha aggiunto palagib rivolgendosi alla sindaco Funaro- rivendicate la scelta di aver ridotto l’addizionale IRPEF dallo 0,3% allo 0,2%, certo aumentando la fascia di esenzione totale, ma senza progressività. Qui tutto è congelato al 2014, con una previsione di € 10.500.000 di entrate. Come si fa a rinunciare a un modello di sviluppo insostenibile, se lo fate pesare così tanto?

Il capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi ha sottolienato come Firenze abbia “un debito di 500 milioni di euro, con una previsione di ulteriore aggravio di 145 milioni nei prossimi due anni. In pratica, ogni fiorentino, dal neonato all’anziano, è gravato da un debito di circa 1.800 euro a testa. E se non bastasse, ci sono anche 220 euro di multe pro capite, per untotale di 100 milioni, confermando Firenze una delle città più tartassate d’Italia”.

Di taglio opposto l’intervento delcapogruppo Pd Luca Milani che ha parlato di “un bilancio fatto di investimenti in infrastrutture pubbliche, mobilità sostenibile e progetti innovativi

