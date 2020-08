Fulmini in Versilia, allagamenti a Viareggio

Viareggio, pioggia e vento con fulmini in Versilia hanno ancora una volta provocato allagamenti nelle strade, soprattutto a Viareggio (Lucca), con notevoli rallentamenti del traffico e disagi alla popolazione.

Annullati alcuni eventi programmati all’aperto per la serata, visto il preannunciato allerta arancione delle condizioni meteo. Chiuso per precauzione il viale dei Tigli, la grande strada alberata che in 5 km unisce Viareggio a Torre del Lago.

La chiusura è stata decisa per evitare danni a persone o cose a causa di eventuali cadute di rami o piante. Nel pomeriggio a Pietrasanta è caduta a causa del vento sul viale Apua, l’arteria che porta dal capoluogo al litorale di Marina di Pietrasanta.

Alla Versiliana già nel pomeriggio avevano annullato l’incontro del festival con il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Temporali importanti anche sui versanti di Massa, Carrara e nel bacino della Lunigiana.