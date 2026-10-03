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Fuga di gas in centro a Piombino, area circoscritta. Persone evacuate fatte rientrare

By Redazione
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Una quarantina di persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni, alle ‘Casette Minime’ oggi in centro a Piombino (Livorno) per una sospetta fuga di gas.

I tecnici di Toscana Energia dopo l’intervento e le verifiche effettuate alle ‘Casette minime’ di Piombino (Livorno) sono riusciti a circoscrivere la fuga di gas che aveva costretto a scopo precauzionale ad evacuare temporaneamente una quarantina di residenti. L’emergenza sembrerebbe dunque rientrata, come conferma lo stesso sindaco di Piombino Francesco Ferrari. “Notizia di pochi minuti fa – spiega Ferrari – sembra che Toscana Energia abbia circoscritto la fuga di gas, poi devono fare ancora alcune verifiche e attività, però nel frattempo ci hanno fatto presente che era cessata l’emergenza e la situazione di pericolo, per cui le famiglie credo che stiano rientrando nelle loro abitazioni”.

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