Fridays For Future, un migliaio in corteo per vie del centro di Firenze

Firenze, anche il capoluogo toscano ha aderito allo sciopero nazionale per il clima indetto dai ragazzi di Fridays For Future.

Al corteo di Fridays For Future, che si è snodato per le vie del centro cittadino, hanno partecipato circa un migliaio di giovani e giovanissimi che chiedevano un cambio di marcia nella tutela dell’ambiente. In piazza nessuna bandiera di partito, ma alcune bandiere della pace e striscioni contro la guerra in Ucraina.

In fondo al corteo anche sigle sindacali e una rappresentanza dei lavoratori di Gkn, la manifestazione di oggi era infatti stata lanciata insieme al Collettivo di Fabbrica GKN con 2 giornate di mobilitazioni convergenti: lo Sciopero Globale per la giustizia climatica del 25 marzo e la Mobilitazione Nazionale “Insorgiamo” del 26 marzo a Firenze.

Tre le ragioni principali dello sciopero che vengono riportate sulla pagina Facebook di Fridays For Future Firenze:

1️⃣…per una scuola ecologica:

l’educazione ecologica è il primo passo per affrontare le sfide del nostro presente, preparando i ragazzi e le ragazze a immaginare un mondo diverso. Vogliamo un’educazione ambientale di qualità, formativa e informativa; scuole sostenibili e sicure, partendo da edilizia e trasporti. Vogliamo una scuola libera da ogni intrusione da parte di aziende inquinanti.

2️⃣…per un lavoro ecologico:

che ci liberi dal ricatto tra sopravvivenza, salute, ambiente o lavoro, che riconosca il lavoro riproduttivo e di cura, che ridistribuisca le quote di lavoro tra tutta la popolazione riducendo l’orario di lavoro a parità di salario, come indicato dal collettivo di fabbrica GKN

3️⃣…per la pace:

perché la causa principale di questa guerra, così come la crisi climatica, è l’attuale sistema di produzione e di consumo, che ci ha resi dipendenti dai combustibili fossili, che stanno alimentando paesi autoritari e il collasso climatico. Un pianeta attraversato da conflitti devastanti non sarà mai ecologicamente sano. La guerra è fossile, la pace è rinnovabile