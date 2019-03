“Free Solo” il documentario vincitore del BAFTA e del Premio Oscar 2019 come Miglior Documentario

Realizzato da National Geographic, il documentario è vincitore del BAFTA e vincitore del Premio Oscar 2019 come Miglior Documentario. Cinema La Compagnia di Firenze, dal 7 al 10 marzo

FREE SOLO, il film documentario realizzato da National Geographic che racconta l’impresa di Alex Honnold, primo climber al mondo a scalare i quasi mille metri della parete di El Capitan, nello Yosemite National Park, senza corda e né protezioni, arriva in esclusiva toscana, al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/rosso), il 7 marzo (in programmazione fino al 10 marzo).

Il film è presentato e distribuito in Italia da ITACA srL The Outdoor Community che, dal 2013, organizza il tour del Banff Mountain Film Festival World in Italia, nelle sale quest’anno a partire dall’11 febbraio (tutte le informazioni su www.banff.it).

Alex Honnold, uno dei climber più forti oggi sulla scena mondiale, ha scelto la via “Freerider”, aperta nel 1998 dal tedesco Alex Huber, per compiere quella che è stata definita dal The New York Times “probabilmente la più grande impresa nella storia dell’arrampicata su roccia”: quasi mille metri di dislivello scalati completamente in free solo senza corda e senza protezioni. Honnold ha effettuato l’ascensione sabato 3 giugno 2017, iniziando a salire alle 5:32 del mattino e raggiungendo la vetta in sole 3 ore e 56 minuti.

Il film non è soltanto di interesse per chi pratica attivamente l’arrampicata, ma è un ritratto intimo delle emozioni e delle motivazioni di un climber professionista, mentre si prepara a realizzare il suo più grande sogno. Cosa spinge un uomo a confrontarsi con un’impresa ai limiti di quanto è ritenuto possibile? Quale percorso deve compiere per raggiungere con successo un simile risultato? A testimoniare le diverse fasi dell’impresa e i momenti più appassionanti sono i racconti della famiglia, della fidanzata, degli amici e del dreamteam tecnico, inseriti tra le immagini più strepitose della straordinaria avventura. L’arrampicata in free solo mette alla prova praticamente ogni aspetto delle capacità fisiche e mentali di un climber, così come altre doti quali flessibilità e resistenza. Honnold ha dovuto poi calcolare anche altri fattori ambientali, come l’esposizione al sole, al vento o l’arrivo di temporali improvvisi.

DURATA 99 minuti IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO