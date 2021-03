Franco D’Andrea: Young at Heart. Ritratto di un giovanotto di 80 primavere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:44:08 Share Share Link Embed

Franco D’Andrea: Young at Heart. Ritratto di un giovanotto dalle 80 primavere



L’8 marzo Franco D’Andrea ha compiuto 80 anni.

Anche se non li dimostra affatto.

Franco è ancora un ragazzino quando, verso i tredici anni, viene fulminato

all’improvviso dall’ascolto di un brano di Louis Armstrong e si innamora

testardamente del jazz. E decide poco a poco che la musica è la sua strada maestra.

Grazie anche ad una straordinaria facilità con la quale riesce, in maniera veloce e

naturale, a imparare a suonare i vari strumenti, inizia con il dixieland e il jazz

tradizionale suonando la cornetta ed il clarinetto. Poi, a diciassette anni scopre il jazz

moderno, ascoltando le incisioni di Horace Silver e Cannonball Adderley ed inizia a

studiare il pianoforte ad un’età che chiunque riterrebbe troppo avanzata per

cominciare ad occuparsi di uno strumento del genere, ancor più visto che fa tutto da

solo, da autodidatta. Nonostante tutti questi apparenti handicap, nel giro di pochi

anni destreggia già gli 88 tasti con maestria ed inizia la sua carriera musicale e le sue

prime incisioni discografiche. Lavora con il gruppo del grande Nunzio Rotondo, si

trasferisce a Roma ed inizia a suonare con Gato Barbieri, ed Enrico Rava, viene

chiamato nei gruppi allestiti dal compositore Piero Umiliani per colonne sonore di

cinema e televisione e suona nelle orchestre della RAI. Franco in quegli anni è

richiestissimo ed è uno degli elementi centrali di quel gruppo di musicisti che

renderanno quegli anni romani movimentati ed indimenticabili. Poi fonda

l’avanzatissimo Modern Art Trio, incide con Gato la colonna sonora del film scandalo

di Bernardo Bertolucci “Ultimo Tango a Parigi” e viene chiamato nel 1971 dal

bassista Giovanni Tommaso a far parte dell’avventura del Perigeo, messo su insieme

al sassofonista Claudio Fasoli, al chitarrista Tony Sidney e al batterista Bruno

Biriaco.. E proprio di un’avventura si tratta: siamo nel 1971, Miles Davis ha da poco

fatto uscire le sue prime cose elettriche con album come “In A Silent Way” e

“Bitches Brew”, ma il verbo del jazz rock e della contaminazione si espande a

macchia d’olio e, tra il 70 e il 72 partono i Weather Report di Wayne Shorter e Joe

Zawinul, la Mahavishnu Orchestra del chitarrista John McLaughlin, i Lifetime del

batterista Tony Williams, gli 11th House di Larry Coryell, ed altri ancora. E,

parallelamente, dall’altra parte dell’oceano, in Inghilterra, nascono le

contemporanee ma autonome esperienze di band come Nucleus e Soft Machine. I

Perigeo trovano una loro strada, che non va a ricalcare quella di nessun altro di

questi gruppi, pur con molti punti di contatto. Franco D’Andrea lascia per questo

gruppo l’amato pianoforte acustico e suona, così come avevano fatto Herbie

Hancock, Keith Jarrett e Chick Corea nelle band dei Miles Davis, il piano elettrico

Fender Rhodes ed altre tastiere elettriche, ampliando anche il suo vocabolario

sonoro con l’uso di vari pedali ed effetti. L’avventura dura 6 anni ed frutta molte

soddisfazioni, l’incisione di 5 album, moltissimi concerti e tour in Italia ed all’estero

e, alla fine, anche un bello stress. La vita è quella on the road dei tour lunghissimi e

massacranti, spesso finendo a suonare nei circuiti e nei festival del rock con le loro

dinamiche molto diverse e molto più stressanti del mondo del jazz a cui i membri del

Perigeo erano fino a quel momento abituati.

Alla fine di questa avventura Franco si trasferisce a Milano e torna alla musica

acustica. Seguono anni movimentati con tanti concerti in Italia e all’estero, l’attività

parallela dell’ insegnamento e moltissime incisioni discografiche. Collabora ed incide

tra gli altri anche con gli americani Lee Konitz, Phil Woods, Chet Baker, Dave

Liebman, Johnny Griffin, Frank Rosolino, Joe Lovano, Paul Motian, Tony Scott, Dave

Douglas, ma è in studio anche con Lucio Dalla (con cui aveva già suonato da ragazzo

ai tempi del dixieland e del suo soggiorno bolognese), con Fabio Concato e Gianni

Morandi. Fonda un suo trio e un quartetto stabile, entra per qualche anno nel

gruppo di Enrico Rava, inizia ad esplorare la formula più introspettiva delle

performances per pianoforte solo.

Sono oltre 200 gli album incisi da D’Andrea in carriera.

Ed ancora oggi, covid a parte, è bello attivo con mille progetti, suonando in tutte le

formule, dal solo all’orchestra. Ed ultimamente, per la prima volta, ha anche iniziato

a collaborare con un dj e manipolatore di suoni elettronici e breakbeats, impegnato

ai piatti e ai campionatori per creare e riprocessare i suoni in tempo reale, Dj Rocca.

A Franco D’Andrea abbiamo dedicato uno speciale a ROUND MIDNIGHT, con una

lunga intervista intervallata dall’ascolto di molti brani della sua ricchissima

discografia.

ROUND MIDNIGHT (10-03-2021)

(Lo speciale su FRANCO D’Andrea con intervista parte a 2h10’35”)

ROUND MIDNIGHT ARCHIVIO TRASMISSIONI

https://www.controradio.it/round-midnight-il-podcast/