Franchi: il progetto di ‘stadio dentro lo stadio’ torna in campo

“Il progetto di stadio dentro lo stadio Franchi risponde a tutte quelle attenzioni che richiede la soprintendenza compreso l’avvicinamento delle curve senza toccare la struttura storica e con annessa realizzazione della copertura”.

Sono le parole di Alessandro Mari, curatore del progetto presentato dall’associazione Noi per Firenze con lo studio BCB progetti ed assumono particolare rilevanza all’indomani della conferenza stampa congiunta Comune – Soprintendenza in cui il dott. Pessima ha sottolineato come la Soprintendenza sia pronta a valutare formalmente progetti di restyling a patto che valorizzino la struttura ammodernizzandola ma non snaturandola.

Intervista a cura di Raffaele Palumbo