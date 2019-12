Natale e Capodanno allo Stensen con Lulu Wang e Woody Allen

Non si ferma la programmazione del cinema Stensen di Firenze. Il 31 dicembre kit con spumante. Alla cassa del cinema i biglietti regalo da donare per Natale ad amici e parenti. Film di punta per questo periodo natalizio saranno “The Farewell – Una bugia buona” e “Un giorno di pioggia a New York”

“The Farewell” di Lulu Wang è una commedia adatta a tutta la famiglia e candidata a 2 Golden Globe (Miglior Film straniero e Miglior Attrice di commedia), che ruota attorno a un finto matrimonio, architettato per riunire l’intera famiglia a Pechino. L’anziana nonna è infatti malata, ma, se tutti vogliono salutarla un’ultima volta, nessuno vuole rivelarle il reale motivo. Billi Wang, che è la più giovane e vive a New York, è l’unica che vorrebbe dire alla nonna la verità. Una commedia degli equivoci che troverà il suo lieto fine nella sintesi tra oriente e occidente. (in programmazione il giorno di Natale alle 16.30, 18.30 e 21)

Per la sera di fine anno, alle 21.00 la commedia di Woody Allen su due giovanissimi innamorati i cui piani per un weekend a New York si trasformano in una serie di rocambolesche avventure. Agli spettatori verrà regalato un mini kit di capodanno per festeggiare all’uscita del cinema. Il più fortunato vincerà una sorpresa ispirata al film. Dalle 19.30 la libreria Alzaia, accanto al Cinema, allestirà un apericena servito a buffet, a € 20, con primi caldi, specialità di fine anno, bevuta e caffè (consigliata la prenotazione al 392 4699631, anche via whatsapp).

Per tutti i ritardatari dei regali di Natale, presso la cassa del cinema (in orario di apertura) sono disponibili i biglietti regalo a 6 euro da donare ad amici e parenti.

Ingresso ai film 8 euro, ridotto 6 euro. Info www.stensen.org, viale don Minzoni 25, tel.: 055576551