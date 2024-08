Francesco De Gregori: 4 appuntamenti in Toscana

Francesco De Gregori in Toscana. Il cantautore romano porta sul palco i brani con cui ha segnato la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band. In apertura del concerto Angela Baraldi.

Sono quattro i concerti previsti in Toscana Per Francesco De Gregori. Martedì 20 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno) nell’ambito di Castiglioncello Festival; mercoledì 21 agosto prosegue il tour a La Versiliana di Marina Di Pietrasanta (Lucca): venerdì 23 agosto l’artista si sposta al Teatro delle Rocce di Gavorrano (Grosseto), infine mercoledì 4 settembre in Piazza Duomo a Prato.

Il cantautore romano porta sul palco i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Apre i concerti ANGELA BARALDI.