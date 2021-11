Fortis: “ripresa economia anche grazie a riforme Renzi”

Lo ha detto Marco Fortis, economista: “C’è un effetto Draghi molto importante, però questa è una ripresa che viene anche da lontano, in particolare dalle riforme e delle azioni di politica economica attuate dal governo Renzi e poi proseguite dal governo Gentiloni a metà dello scorso decennio”.

“La ripresa economica? E’ anche grazie alle riforme fatte da Renzi quando era presidnete del conisglio” Lo ha detto Marco Fortis, economista e vicepresidente della Fondazione Edison, intervenendo dal palco di Leopolda 11.”Il quadriennio dal 2015 al 2018 è stato un quadriennio d’oro, mai visto niente di simile da quando esiste l’euro”, ha spiegato Fortis, osservando che “si sono sminuite le cose fatte all’epoca: l’eliminazione della tassa sulla prima casa e gli 80 euro sono stati molto criticati, tuttavia hanno permesso una ripresa del potere d’acquisto delle famiglie, e una crescita dei consumi delle famiglie italiane che è stata la più forte da quando esiste l’euro”.

“In quel periodo – ha aggiunto ancora Fortis parlando della presidenza Renzi- poi c’è stato il Jobs Act, con le decontribuzioni, e oltre un milione di posti di lavoro creati”. Secondo l’economista, tuttavia, “le azioni più importanti che sono state fatte sono quelle che riguardano le politiche per le imprese”, e fra esse Industria 4.0, con cui “ci sono regioni come il Veneto, l’Emilia Romagna, tutto il Nord-Est ma anche il Mezzogiorno, che sono cresciute molto di più della Germania” in termini di investimenti.

Al via la terza e ultima giornata della Leopolda, la kermesse di Iv in corso a Firenze, che sarà chiusa con l’intervento di Matteo Renzi, in tarda mattinata. La platea si sta velocemente riempiendo, mentre cominciano gli interventi dal palco, che ricorda la consolle di una radio. A coordinare la mattinata, il capogruppo al Senato Davide Faraone e il deputato Roberto Giachetti, affiancati da alcuni giovani. Fra i gadget in vendita, oltre alle penne, alle borracce, alle magliette e alle borsine targate ‘Leopolda 11’, una maglia che intende ironizzare sulle polemiche sul cosiddetto ‘Air force Renzi’: sulla t-shirt c’è un Renzi in versione Tom Cruise in Top Gun, con sorriso e occhiali da sole, e sullo sfondo l’aereo che decolla. Sempre aperto anche il banchino per il tesseramento 2022 a Italia Viva.