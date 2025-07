Da Forte Marmi a Ibiza, unica banda rapinatori orologi lusso

Una banda specializzata in furti e rapina di orologi di lusso a carattere transnazionale, operativa a Forte dei Marmi in Versilia (Lucca) ma pure all’estero, in particolare a Ibiza, in Francia a Nizza, Cannes e Saint Tropez e a Monaco in Germania. E’ quanto scoperto dalla squadra mobile di Lucca e dal commissariato di Forte dei Marmi, coordinate dal Sco, con un’inchiesta condotta dalla procura della città toscana e che ha portato a 13 misure cautelari di cui 9 agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e 4 dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In totale il gruppo di rapinatori in trasferta sarebbe stato composto da 22 persone, di origine campana: quelli non raggiunti dalla misura cautelare, per le posizioni marginali, sono stati denunciati a piede libero. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro il patrimonio e, in particolare, di rapine e furti di orologi di lusso.

Le indagini – svolte anche con la collaborazione della polizia spagnola e francese grazie a Eurojust attraverso il membro nazionale ad interim per l’Italia Aldo Ingangi, e nella fase di esecuzione delle misure col contributo delle squadre mobili di Napoli, Caserta, Foggia, Avellino e Salerno e del reparto prevenzione crimine Campania -, hanno portato ad attribuire al gruppo una serie di colpi avvenuti a giugno, luglio e fino a settembre 2024 ai danni di turisti a Forte dei Marmi ma anche in altre località come Milano e Torino per un valore complessivo di 374.000 euro.

Per arrivare all’identificazione dei componenti della banda, spiega in una nota la questura di Lucca, anche elementi singolari emersi dall’analisi delle immagini. Così un indagato è stato riconosciuto perché immortalato in tre diverse occasioni con lo stesso paio di scarpe, un altro, invece, è stato identificato grazie a una foto scattata da un operatore durante un servizio di osservazione: era ritratto di spalle su un motociclo ma il suo volto era visibile nello specchietto.

“Ben collaudato e usato per ogni colpo” lo schema di azione: i rapinatori, seguiti da complici a bordo di auto, percorrevano in moto le strade più trafficate della località turistica a caccia delle vittime, tra cui anche anziani. Una volta individuata “attendevano il momento giusto, ad esempio che scendesse dall’auto o uscisse dal locale in cui era stata notata, e, dopo averla aggredita, le strappavano l’orologio”. Se necessario veniva usata anche violenza: una vittima fu colpita da pugni al volto ed al torace. Ognuno aveva un ruolo: c’erano gli esecutori materiali delle rapine e chi si occupava di movimentare gli scooter usati per i colpi e che, per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine, venivano anche portati all’estero, a Ibiza o Saint Tropez, luoghi in cui la banda avrebbe appunto compiuto colpi analoghi.

Ancora due degli indagati, indicati come promotori e orgnizzatori dell’associazione a delinquere, sebbene detenuti ad Ibiza per rapine di Rolex, avrebbero continuato ad avere contatti con i complici in Italia, fornendo indicazioni operative, scegliendo e approvando i componenti della banda e le località ove colpire, provvedendo a reperire i mezzi di trasporto e a finanziare il costo dei viaggi. Tra i componenti della banda c’era anche chi, per ogni rapina, si occupava di trovare una ‘base logistica’, dove soggiornare per le ‘trasferte del crimine’. Inoltre “emersa con certezza la presenza di una rete di conoscenze e di fiancheggiatori che hanno aiutato i rapinatori a trovare case in affitto, auto, documenti e targhe” si spiega anche dalla polizia. Il gruppo si sarebbe caratterizzato, spiegano ancora gli investigatori, per una struttura “particolarmente dinamica che ha consentito di cambiare ed individuare, anche in ultima battuta, le località ove si prevedono grandi affluenze di potenziali vittime”, comprese partite di calcio di grande richiamo internazionale.