Mer 18 Feb 2026
ToscanaCronacaFondazione CR Firenze apre la nuova edizione del bando Spettacolo dal Vivo
ToscanaCronaca

Fondazione CR Firenze apre la nuova edizione del bando Spettacolo dal Vivo

By Raffaele Palumbo
Fondazione Cr Firenze
Foto di archivio

Il bando per gli operatori della cultura fiorentini che operano nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo.

Fondazione CR Firenze conferma anche per il 2026 il suo impegno a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo, lanciando il bando “Spettacolo dal Vivo” rivolto a organizzazioni che operano in maniera professionale nei comparti di teatro, danza e musica. Il Bando si rivolge a soggetti attivi nei territori di Firenze e Città Metropolitana, Arezzo e provincia, Grosseto e provincia, che siano in possesso di specifici requisiti formali, tra cui aver maturato almeno 100 giornate lavorative nell’ultimo triennio e natura professionale delle attività con rispetto dei contratti nazionali di categoria. Attraverso il bando Spettacolo dal Vivo 2026, la Fondazione punta a rafforzare la produzione e la programmazione di spettacoli di qualità, promuovendo anche una dimensione educativa che favorisca il coinvolgimento e lo sviluppo di nuovi pubblici, con attenzione alle giovani generazioni, attraverso attività didattiche e formative che avvicinino i ragazzi alle rappresentazioni dal vivo. Si intende inoltre valorizzare la dimensione sociale dello spettacolo dal vivo, sostenendo l’inclusione sociale, la partecipazione e l’esperienza culturale attraverso la pratica dell’arte e della creatività come strumento di benessere per la comunità. Infine, generare impatto non solo sul comparto artistico ma anche sul tessuto produttivo e occupazionale locale, promuovendo indirettamente i settori collegati allo spettacolo dal vivo e contribuendo alla valorizzazione, divulgazione e fruizione della cultura a beneficio dell’intera comunità del territorio. I progetti ammissibili possono riguardare stagioni teatrali o cicli di spettacoli, festival o rassegne, produzione artistica o attività dedicate a pubblici speciali per l’abbattimento delle barriere di natura sociale, economica e culturale che ostacolano l’accesso alla cultura. Il contributo richiesto alla Fondazione per ogni progetto non potrà superare l’80% del costo totale, mentre la quota rimanente dovrà essere a carico del soggetto proponente attraverso mezzi propri o cofinanziamenti di terzi. I soggetti che richiederanno un contributo pari o superiore a 15.000 euro dovranno presentare un “Piano di Informazione” volto a creare consapevolezza del ruolo della Fondazione CR Firenze presso i fruitori finali delle iniziative sostenute. Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale ROL fino alle ore 17:00 del 16 marzo 2026. Per approfondimenti sui contenuti del Bando è possibile contattare l’indirizzo info.arteconservazione@fondazionecrfirenze.it o telefonare al numero 055 5384244 dal martedì al giovedì, ore 9.00-13.00 e 15.00-17.00. Il bando completo è disponibile su www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi e Contributi.

