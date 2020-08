Focolaio Coronavirus in locale di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, scoperto un focolaio, in un locale della cittadina della Versilia, di nove persone risultate positive al Coronavirus, che sono state prontamente isolate. La proprietà, in accordo con il sindaco Bruno Murzi, ha chiuso immediatamente l’attività prima ancora di ricevere i risultati di positività.

A dare la notizia del focolaio è lo stesso sindaco Murzi che fin da ieri pomeriggio, informato dalla proprietà dell’attività di quello che ancora pareva solo un sospetto, ha seguito personalmente l’evolversi della vicenda.

“Si tratta di dipendenti del Riviera Lounge Bar Bistrot risultati positivi, e otto su nove sono asintomatici, nessuno è ricoverato, – specifica il primo cittadino – sono tutti conviventi in un’unica abitazione e già in quarantena. La proprietà, senza attendere un’ordinanza, prima ancora di ricevere disposizioni dalla Asl, si è confrontata con noi e ha deciso di chiudere immediatamente la struttura. Una scelta seria e responsabile che sicuramente ha dato modo di non perdere tempo utile a gestire nel migliore dei modi il contesto sanitario”.

Il sindaco precisa che la situazione è strettamente monitorata: “Sono in contatto con la Asl e vengo aggiornato ora dopo ora dai proprietari della struttura, sono fiducioso che la tempestività dell’intervento possa circoscrivere al massimo il numero dei contagi. Ribadisco, si tratta di persone conviventi nella stessa abitazione e quindi il focolaio è completamente sotto controllo. La Asl sta facendo ulteriori accertamenti per tracciare il percorso dei contatti”.