Florence Folks Festival 2018

Florence Folks Festival, una festa popolare urbana in cui convive tradizione e contemporaneità, dimensione locale ed internazionale attraverso musica, cibo e convivialità. Dal 25 al 28 luglio alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

Quattro giorni di musica ad ingresso gratuito per la nuova edizione del Florence Folk Festival. Tradizione e contemporaneità, dimensione locale ed internazionale. La rassegna per questa nuova edizione si sposta nella suggestiva Manifattura Tabacchi (via delle Cascine 33 a Firenze)

Il PROGRAMMA:

25 Luglio

Dente & Guido Catalano, ore 22.00

Guido Catalano è un talento letterario, scrive per Il Corriere della Sera Torino e collabora con Smemoranda. La sua scrittura è ciò che più si avvicina al mondo della musica. Dente è un nome di punta della musica italiana, un cantautore dal linguaggio raffinato, dotato di grande originalità e di un indiscutibile talento. La sua musica è ciò che più si avvicina al mondo della poesia.

26 Luglio

Extraliscio, ore 22.00

Extraliscio non è solo musica, concerti e ballo ma è un attitudine. Un’attitudine d’altri tempi ma proiettata nel futuro: il punk da balera. Extraliscio nasce dall’incontro tra Mirco Mariani e Moreno il Biondo( della mitica Orchestra “Raoul Casadei”)

27 Luglio

Elkin Robinson, ore 22.00

Elkin Robinson è diventato il nuovo volto del folklore dei Caraibi. La sua musica, è ricca di testi incantevoli e potenti che catturano l’essenza di una delle ultime isole colombiane incontamite e nascoste dei Caraibi, l’Isola di Providencia: Calypso, mento, sailor folk, gospel y zouk con un suono fresco, curativo e unico.

28 Luglio

Nickodemus + Populous, ore 22.00

Nickodemus (New York) gira il mondo grazie alla musica, sin dagli inizi degli anni Novanta. Dal 9 giugno per La Tempesta Dischi arriva ‘Azulejos’, nuova avventura elettronica di Populous, dopo ‘Night Safari’, disco che lo ha definitivamente consacrato come uno degli artisti e producer più interessanti a livello internazionale.

http://www.florencefolksfestival.it/