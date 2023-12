Florence Eye:  al Parco delle Cascine accesa la ruota panoramica. Rimarrà  fino a giugno 2024

Per tutto il periodo delle feste – 8 dicembre/15 gennaio – oltre alla ruota, i visitatori potranno accedere alla pista di ghiaccio e alla slitta di Babbo Natale con visori, attrazioni speciali per vivere e riscoprire la grande bellezza del Parco delle Cascine. Particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: energia eolica e solare per alimentare il parco tematico

Con i suoi 55 metri di altezza è la ruota panoramica più alta d’Italia. Ed è anche attenta alla sostenibilità ambientale esse do alimentata attraverso energia eolica e solare prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici. Da ieri Florence Eye è tornata a disegnare lo skyline della città. Vi rimarrà 10 giugno 2024. Il Parco delle Cascine si trasforma nel villaggio delle feste fiorentine con l’intento di accrescere lo spirito di comunità e di aggregazione all’interno del polmone verde della città. Particolare attenzione è riservata a bambini, giovani e famiglie grazie alle grandi attrazioni e alle altre attività che animeranno piazza Vittorio Veneto, un vero e proprio villaggio a tema natalizio.

“Una doppia bellissima novità quest’anno per la ruota panoramica che si sposta alle Cascine – ha detto il sindaco Dario Nardella -, sia perché alla Fortezza abbiamo i lavori per il sottoattraversamento, sia perché vogliamo dare un segnale: le Cascine sono dei fiorentini e ce le vogliamo riprendere. Lo facciamo anche con iniziative come questa, perché dove c’è cultura, dove ci sono le famiglie, c’è un vero presidio sociale come contrasto ai problemi della sicurezza. L’altra novità è che questa ruota rimarrà per molto tempo, fino a giugno. Abbiamo deciso insieme alla sovrintendente Ranaldi e al sottosegretario Sgarbi di tenerla più a lungo, anche visto il successo degli ultimi due anni. Sarà un modo anche per attrarre i turisti fuori dal centro storico e spalmare i flussi fuori dalle aree tradizionali della città”.