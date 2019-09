Nell’ambito di «FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze» martedì 3 settembre alle 21.15, nella Biblioteca di Michelozzo all’interno del Museo di San Marco si esibisce l’European Lute Quartet. Musiche per quattro liuti di Nicolas Vallet, Robert Ballard, Giovanni Pacoloni e di vari anonimi del XVI secolo.

Lo splendore e l’estro del repertorio per il liuto, lo strumento più popolare del Rinascimento, affidato a quattro virtuosi europei dalla lunga e prestigiosa carriera. L’European Lute Quartet (ELQ) si è formato in seno alla European Lute Orchestra (ELO), di cui i membri del quartetto sono prime parti. In questa veste hanno tenuto concerti in Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Olanda. Il loro repertorio include opere dei maggiori autori rinascimentali che hanno dedicato pagine specifiche a questo tipo di formazione. I componenti sono Gian Luca Lastraioli (liuto tenore in sol e liuto basso in re), che nel corso degli anni ha partecipato a innumerevoli concerti e festival di musica antica in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Polonia, Israele, Inghilterra, Stati Uniti, Danimarca, Norvegia, Belgio, Brasile, Nuova Zelanda, collaborando con numerosi ensembles specializzati nel repertorio medievale, rinascimentale e barocco; ha all’attivo oltre cinquanta registrazioni discografiche di musica antica pubblicate da alcune delle più importanti case europee; Thierry Meunier(liuto soprano in re e liuto alto in la), allievo di Javier Hinojosa alla École Normale de Musique de Paris e alla Schola Cantorum de Paris, che ha tenuto concerti in tutto il mondo come duettista e come membro di ensembles di musica antica; Jean-Marie Poirier (liuto tenore in sol e il liuto basso in re), che tiene concerti come solista, come membro di consort e come continuista con importanti ensembles (nel film di Corneau Tous le Matins du Monde è l’istruttore delle figlie di Sainte-Colombe); Sigrun Richter (liuto soprano in re e liuto alto in la ), già allieva della Musikhochschule di Colonia e ora docente al Dr. Hochs Konservatorium, Accademia di Musica di Francoforte sul Meno, concertista e continuista; numerose le sue produzioni radiofoniche e discografiche dedicate ai cosiddetti accords nouveaux (CD pubblicati dalla Ambitus dedicati alle opere di Pierre Gaultier, Robert Ballard, François Dufaut ed Esaias Reusner).

Programma del concerto:

John Dowland (1563 – 1626): Lady Hundson’s Almain // Fortune my Foe // Sir John Smith’s Almaine // The Most Sacred Queen Elizabeth her Galliard

Robert Johnson (1583 ca. – ante 1633): Almand // Satyrn Tantz // Courante // Ballet

Vincenzo Galilei e Anonimi italiani del XVI secolo (post 1520 – 1591): In Exitu Israel de Aegypto // Spagnoletto // Bianco Fiore // Torneo

Robert Ballard (1575 ca. – post 1649): Ballet de Prince (Premier chant, Second chant, Troisiesme chant, Quatriesme chant) // Courante // Volte // Branles de Village

Nicolas Vallet (1583 ca. – post 1642): Ballet // Un jour de la Semaine // Est-ce Mars // Courante de Mars // Gaillarde // Battaille

Organizzato dall’ Associazione L’Homme Armé, nella Biblioteca di Michelozzo all’interno del Museo di San Marco (piazza San Marco 3, Firenze; biglietto intero euro 18, ridotto euro 12; info e prenotazioni 3396757446 [email protected] www.hommearme.it)