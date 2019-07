Flaming Lips e Eels insieme a Prato

Gli appassionati di alternative rock americano devono assolutamente segnare questa data in calendario: domenica 1° settembre 2019 le due cult band Flaming Lips e Eels saliranno sul palco della rassegna Settembre Prato È Spettacolo in piazza Duomo a Prato. La band di Mr. E farà poi tappa al Circolo Magnolia di Segrate (MI) lunedì 2 settembre. I biglietti per entrambi gli show saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 10 di venerdì 1° febbraio, quelli per il concerto milanese anche su Vivaticket allo stesso orario.

I Flaming Lips tornano in Italia dopo l’appuntamento che li ha visti protagonisti lo scorso novembre sul palco dell’Alcatraz di Milano. I loro show stravolgono i sensi con costumi e scenografie particolari, palloni gonfiabili, marionette, proiezioni video e giochi di luci. La band ha pubblicato lo scorso announ cofanetto, Greatest Hits Vol. I, che ripercorre venticinque anni di carriera. Inoltre ha da poco annunciato l’uscita di un nuovo album, King’s Mouth, prevista per questo aprile in occasione del Record Store Day 2019 e che vede la collaborazione di Mick Jones dei Clash.

Gli Eels hanno appena svelato le date del tour in partenza il prossimo aprile, che attraverserà gli Stati Uniti da est ad ovest, fino ad arrivare in Europa e nel nostro paese a settembre. La band si è formata nel 1995 in California e da allora la formazione ha subito diversi cambiamenti. Mark Oliver Everett aka Mr. E, frontman e anima della band, ha definito la sua “solo musica” e ha aggiunto recentemente che «il mondo è un casino. Il cambiamento inizia dal tuo giardino e sono abbastanza ottimista da credere che questo semplice pensiero possa riuscire a cambiare il mondo.»