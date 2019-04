Firenze, urta 6 auto e fugge, ma perde targa e lo rintracciano

L’auto stava percorrendo via Cironi intorno alle 5 di mattina.

Ha perso il controllo della sua auto, intorno alle 5 in via Cironi a Firenze, urtando alcuni cassonetti dei rifiuti e danneggiando sei vetture in sosta, poi è fuggito senza accorgersi che nell’impatto aveva perso il paraurti con la targa.

L’uomo, commerciante di 57 anni titolare di un’attività a Coverciano, è stato rintracciato dalla polizia municipale. Per lui sono scattate una multa da 116 euro per velocità non commisurata nella ore notturne, e una da 87 euro per aver provocato un incidente con danni alle cose ed essersi dato alla fuga.