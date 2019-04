Firenze: un murales a memoria del partigiano ‘Pillo’

È quanto prevede la proposta presentata dall’assessore comunale alle Politiche giovanili Andrea Vannucci che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio nel corso dell’ultima seduta.

Un grande murales nel Quartiere 4 dedicato ai temi della Resistenza e alla memoria di Silvano Sarti, il partigiano ‘Pillo’ simbolo della liberazione di Firenze. È quanto prevede la proposta presentata dall’assessore comunale alle Politiche giovanili Andrea Vannucci che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio nel corso dell’ultima seduta. L’opera sarà firmata dallo street artist e architetto DesX e sarà realizzata su un muro dell’impianto sportivo gestito dall’Audace Legnaia, che si affaccia su via Antonio del Pollaiolo.

“La street art arriva nel Quartiere 4 con un messaggio forte in memoria di Silvano Sarti e dei valori della Resistenza – ha detto l’assessore Vannucci -. Andiamo avanti con la promozione dell’arte di strada in un legame strettissimo con il tema dei diritti: dopo l’opera di Jorit dedicata a Mandela, abbiamo voluto ricordare il partigiano Pillo e il suo impegno civile per la liberazione di Firenze. Siamo sempre più convinti che la promozione della street art sia innanzitutto un’operazione culturale rivolta ai giovani, ma non solo: uno strumento per lanciare messaggi trasversali sul tema dei diritti e dei valori, che non devono mai essere dati per scontati”.

“Il nostro programma di iniziative ‘Aprile Resistente’ è dedicato a Silvano Sarti – ha detto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – e la realizzazione del murale, sarà un ulteriore elemento di bellezza, di memoria e di riflessione sui valori della Resistenza e della nostra Costituzione. Sarà un segno che resta, un piccolo mattone per costruire un futuro migliore”.

“Approfitto per invitare tutti alla presentazione del nuovo libro sui luoghi e sui protagonisti della Resistenza e della lotta di Liberazione a Firenze e nel Quartiere 4 che si svolgerà venerdì 12 alle 17.30 in BiblioteCaNova Isolotto”, ha concluso.