Firenze, Silp Cgil: “Infestazione volatili all’ufficio immigrazione”

Il sindacato: “Ufficio presso caserma Fadini di Firenze infestato da piccioni. A rischio la salute di poliziotti e cittadini”.

“Grave situazione igienico sanitaria” all’ufficio immigrazione della polizia di Stato presso la caserma Fadini di Firenze, dove il salone aperto al pubblico “è infestato da piccioni e volatili, che avendo nidificato sulle postazioni degli sportelli del front-office, producono guano maleodorante che espone il personale operante e i cittadini al rischio di contrarre infezioni”. A denunciarlo, in un comunicato, è il segretario generale del Silp Cgil di Firenze Antonio Giordano.

Secondo Giordano, “c’è una vera e propria emergenza logistica, di sicurezza e di salubrità per i lavoratori di polizia e per i cittadini in alcuni uffici e reparti della polizia di Stato di Firenze”. “L’ultimo episodio pochi giorni fa in questura – ricorda il segretario del Silp Cgil Firenze – dove sono intervenuti i vigili del fuoco a causa della caduta di calcinacci, da un muro all’interno del cortile, che solo casualmente non ha procurato danni a persone o cose”.

“Da tanto – afferma sempre Giordano – siamo in attesa della ultimazione dei lavori e della consegna di strutture che solo in parte dovrebbero risolvere una perdurante e grave situazione di insicurezza, di insalubrità e di degrado dei luoghi di lavoro delle poliziotte, dei poliziotti e anche dei cittadini che si recano presso quelli uffici”. “E’ necessario un piano di investimenti mirati – conclude il segretario -, per una progettualità compiuta che dia certezza sulla individuazione di strutture idonee”.