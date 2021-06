Firenze: si fingeva pedone investito per estorcere risarcimenti, condannato

Episodi nei parcheggi di centri commerciali e di ospedali di Firenze. Un 49 enne condannato per estorsione e truffa dopo aver finto di essere un pedone investito

Avrebbe simulato incidenti stradali a Firenze e provincia, fingendosi pedone investito e poi avrebbe preteso risarcimenti in contanti dalle vittime. Queste l’accusa per la quale un 49enne originario della Campania, ma residente in Toscana, è stato condannato in abbreviato dal gup di Firenze a cinque anni di reclusione e al pagamento di una multa da 4.000 euro.

Estorsione e truffa i reati per i quali era imputato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi. Secondo le indagini, condotte dalla polizia e coordinate dalla pm Christine Von Borries, l’uomo avrebbe agito sempre con lo stesso modus operandi, fingendo di essere un pedone investito piazzandosi dietro alle auto che uscivano dai parcheggi in retromarcia e dicendo di essere stato urtato riportando lesioni, o in alternativa la rottura del telefono cellulare.

L’episodio più grave tra quelli di cui è accusato risale al 5 febbraio scorso, quando nel parcheggio di un centro commerciale a Sesto Fiorentino sarebbe salito sull’auto di una donna accusandola di averlo investito, poi l’avrebbe afferrata per un braccio e l’avrebbe trascinata fuori, costringendola a prelevare 100 euro a uno sportello bancomat.

Altre due vittime sarebbero state raggirate nel settembre del 2020 nel parcheggio dipendenti dell’ospedale di Careggi. Nel marzo 2021 il 49enne è finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta.