Firenze, sabato partono i saldi, prevista spesa 262 euro a famiglia

È quanto emerge dal consueto sondaggio sui saldi di fine stagione invernali condotto da Ipsos per Confesercenti. I saldi dureranno 60 giorni e inizialmente gli sconti si attesteranno sul 30% del prezzo di vendita.

Partiranno sabato 4 gennaio anche a Firenze e provincia i saldi invernali e quasi un consumatore su due (il 46%) ha già deciso di acquistare un prodotto, mentre il 50% valuterà le offerte prima di comprare.

Il 59% degli intervistati ha già pianificato quanto investire nel rinnovo del guardaroba: in media per i saldi si spenderanno circa 262 euro a famiglia.

Come accaduto nell’ultima settimana di Natale, anche per i prossimi saldi i punti vendita tradizionali, monomarca e plurimarca appaiono in vantaggio sull’online: si comprerà attraverso entrambi i canali, ma otto italiani su dieci (81%) sceglieranno i negozi per almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online.

Per le previsioni di acquisto in testa ci sono maglioni e felpe, quindi calzature e intimo, a seguire giubbotti e jeans.

“Ci sono tutte le condizioni, anche meteorologiche, per un buon avvio dei saldi invernali. – commenta Enzo Nigi, presidente Fismo Confesercenti Firenze – Le nostre attività sono pronte, con un ottimo assortimento merce e la consueta disponibilità a venire incontro al cliente. Il consiglio è sempre il solito: rivolgetevi al vostro commerciante di fiducia sarete sempre ripagati in termini di professionalità e garanzia del prodotto”.