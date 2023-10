Firenze: rubano moto e causano incidente, morto conducente auto

Impatto a un incrocio di via Gioberti, l’auto si è ribaltata. La moto, su cui viaggiavano in tre era stata rubata poco prima in via degli Alfani. Due degli investitori sono in ospedale. Il terzo è fuggito

L’incidente si è verificato intorno alle due in via Gioberti. Secondo gli accertamenti della polizia municipale la moto, di marca Bmw, era rubata e viaggiava ad alta velocità contromano in via Gioberti quando si è schiantata contro l’auto, una Fiat Panda, uccidendo il conducente. L’impatto è stato molto violento e il conducente, un fiorentino di 44 anni, è morto sul colpo. Sulla moto, anche grazie le telecamere di videosorveglianza, si trovavano tre persone, due delle quali straniere. Uno è un minore. I due di loro rimasti feriti in modo grave sono piantonati in ospedale, dove saranno sottoposti anche ai controlli dell’alcol test e del droga-test. Il terzo complice è scappato.

L’impatto c’è stato in via Gioberti all’incrocio con via del Ghirlandaio, l’auto si è ribaltata e tanto che i vigili del fuoco hanno alzato con i cuscini di sollevamento la vettura per estrarre l’automobilista rimasto bloccato dentro e il personale medico del 118 purtroppo ne ha constatato il decesso.

“Siamo veramente sgomenti, la dinamica dell’incidente lascia pensare al fatto che ci sia stato alla base un atteggiamento totalmente irresponsabile da parte dei tre giovani che, con la moto, hanno colpito questa vettura. Esprimo vicinanza e cordoglio mio e di tutta l’amministrazione comunale ai familiari di Lorenzo, la vittima. Abbiamo stamani in giunta valutato, se ci sono le condizioni, la possibilità di costituirci parte civile nel processo contro i responsabili” questo quanto ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito dell’incidente .

“Mi auguro che le responsabilità vengano accertate velocemente fino in fondo perché siamo rimasti davvero sgomenti per questo bruttissimo incidente che è legato anche al furto di uno dei due veicoli coinvolti – ha aggiunto -. Sono cose che non dovrebbero assolutamente succedere, ci impegneremo al massimo con la polizia municipale collaborando con la procura perché le responsabilità siano accertate fino in fondo e perché ci vuole un controllo più attento degli immigrati che vivono nella nostra città”.

“Dobbiamo avere ancora elementi più dettagliati sulla dinamica, sulla condizione di questi tre stranieri che con la moto hanno investito questa vettura però se si dovesse verificare che si tratta di immigrati irregolari questa sarebbe una ulteriore conferma della situazione in Italia gravissima di mancato governo e gestione dei flussi di immigrati irregolari – ha concluso Nardella -. Non dobbiamo abbassare la guardia di fronte a episodi di questo tipo”.