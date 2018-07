Firenze: rifiuta prestazione, prostituta violentata

Una prostituta di 27 anni è stata violentata la notte scorsa da un uomo col quale si era rifiutata di avere una prestazione, poiché impaurita dal suo atteggiamento aggressivo e dal suo stato di ubriachezza. E’ accaduto in via Allori, alla periferia Nord di Firenze.

L’aggressore, un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Firenze con le accuse di violenza sessuale e lesioni. La donna, originaria della Romania, è stata portata in ospedale per le cure del caso. Per lei la prognosi è di sette giorni. Secondo quanto ricostruito, al rifiuto opposto dalla prostituta, il 25enne, un cittadino di origini moldave, ha continuato a vagare nella zona, fissandola e intimorendola tanto da indurla ad allontanarsi.

Tuttavia lui l’avrebbe seguita, sorpresa alle spalle e schiaffeggiata. Poi la violenza, interrotta dall’arrivo di un’altra prostituta accorsa poiché allarmata dalle grida. E’ stata la stessa vittima della violenza a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo il 25enne è stato rintracciato in zona dai carabinieri.