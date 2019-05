Firenze Riders: domani sciopero di 2 ore per i ciclofattorini di Glovo

Podcast 00:00 / 00:05:31 1X

“Sono peggiorate le condizioni di lavoro”: domani venerdì 17 maggio primo sciopero dei ciclofattorini di Glovo a Firenze (con Nidil Cgil), e presidio coi colleghi di altre piattaforme in via de’ Neri (ore 12-14)

Domani venerdì 17 maggio Nidil Cgil ha indetto per la prima volta a Firenze uno sciopero dei ciclofattorini di Glovo in turno dalle 12:00 alle 14:00; contestualmente, alle 12 ci sarà un presidio con i ciclofattorini delle varie piattaforme in via de’ Neri (via simbolo per la grossa attività dei riders), nella parte che guarda piazza del Grano. Si protesterà contro il peggioramento delle condizioni di lavoro imposte da Glovo e per chiedere una regolamentazione del settore dopo mesi di annunci da parte del Govoverno

Intervista con ILARIA LANI, nidl CGIL,