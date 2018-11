Firenze: ragazzo di 15 anni pestato per 20 euro

L’episodio risale a dopo mezzanotte. Secondo il racconto che lo stesso 15enne ha fatto alla polizia, stava andando a casa e per accorciare il percorso è transitato in Chiasso delle Misure

Gli bloccano la strada e lo rapinano di 20 euro: così, in tre contro uno, è stato circondato, picchiato e privato della somma di denaro un 15/enne in un vicolo molto stretto nel centro di Firenze, Chiasso delle Misure, che si è trasformato in una trappola. L’episodio risale a dopo mezzanotte. Secondo il racconto che lo stesso 15enne ha fatto alla polizia, stava andando a casa e per accorciare il percorso è transitato nel vicolo. Però qui avrebbe incontrato tre giovani che gli hanno sbarrato il passo e gli hanno intimato di consegnare loro il denaro. Lui, prosegue il suo racconto, ha dato i soldi che aveva ma nonostante questo è sorta una discussione durante la quale i tre lo hanno colpito più volte

con calci e pugni, quindi sono fuggiti. E’ intervenuta la polizia a cui il 15enne ha raccontato il fatto e ha dato una parziale descrizione degli aggressori. Successivamente è

arrivata la madre che lo ha accompagnato col 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova.