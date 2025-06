Firenze, ragazza denuncia tentativo aggressione sessuale in strada

La giovane, che abita in periferia a Firenze, ha raccontato che venerdì scorso, intorno a mezzanotte, mentre stava rincasando a piedi dalla fermata della tramvia in viale Nenni l’avrebbe avvicinata uno sconosciuto e poi da quel momento lei non avrebbe più ricordi finché, circa un’ora dopo, si è risvegliata in un campo tramortita e ferita con escoriazioni

Accertamenti dei carabinieri nella periferia di Firenze, sul versante di Scandicci, per un presunto caso di violenza a una ragazza di 18 anni di cui riporta oggi La Nazione.

La giovane ha raccontato che venerdì scorso, intorno a mezzanotte, mentre stava rincasando a piedi dalla fermata della tramvia in viale Nenni l’avrebbe avvicinata uno sconosciuto e poi da quel momento lei non avrebbe più ricordi finché, circa un’ora dopo, si è risvegliata in un campo tramortita e ferita con escoriazioni. Quindi, avrebbe camminato fino all’unico locale aperto, nel rione San Giusto di Scandicci, dove si è fatta aiutare a contattare i genitori, che abitano nelle vicinanze. Con loro è andata al pronto soccorso dell’ospedale di Torregalli dove è stata trattata con le procedure del ‘codice rosa’, quelle per i casi di violenza sessuale.

La zona è quella fra la Coop di Ponte a Greve, l’ex caserma dei Lupi di Toscana, l’ospedale di Torregalli e la via di Scandicci dove c’è San Giusto, tutte tra Frienze e Scandicci. Al momento i carabinieri non hanno ricevuto la presentazione di nessuna querela. L’intervento dell’Arma c’è stato, ma gli investigatori, ad ora, non possono confermare che si tratti di un caso di violenza sessuale.