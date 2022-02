🎧 Firenze, Q5: posata la prima pietra per la costruzione del nuovo palazzetto sportivo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:17 Share Share Link Embed

Posata la prima pietra del nuovo palazzetto dello sport in via Geminiani nel Quartiere 5 di Firenze. Il palazzetto poeterà lo sport nell’area più popolsa della città. All’inaugurazione dei lavori presenti il sindaco Dario Nardella, il Governatore Giani, il presidente del quartiere Cristiano Balli e l’assessore allo sport Cosimo Guccione.

In podcast l’intervista al sindaco di Firenze Dario Nardella e all’assessore allo Sport del Comune, Cosimo Guccione, a cura di Lorenzo Braccini.

Dopo l’annuncio del centro natatorio a San Bartolo a Cintoia e del Parco Florentia, oggi è stata simbolicamente posata la prima pietra per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport. Un investimento da 3 milioni di euro per un palazzetto da 400-500 posti che valorizzerà lo sport dilettantistico per le famiglie fiorentine e i giovani. Al suo interno potranno essere praticati sport come pallavolo, pallacanestro, calcio a 5.

Un impianto fatto di architettura ecologica, bio-sostenibile. Come detto dal sindaco Nardella, “l’attenzione sull’ambiente nella realizzazione degli impianti sportivi è fondamentale”, in un periodo come quello attuale.

Per il Governatore Eugenio Giani questo palazzetto integra l’attività della palestra della scuola Manzoni con le società sportive della zona, come il Firenze Ovest, le Frecce Azzurre. “Devo dire che questa amministrazione con l’allora direttore Michele Mazzoni e con la giunta Nardella è arrivata a concepire qualcosa di ambizioso e bello – ha spiegato Giani -: non una semplice copertura geodetica dei campi da pallacanestro che erano lasciati a se stessi, ma invece un vero palazzetto dello sport.”

“Come Regione abbiamo aggiunto delle risorse che mancavano, mi fa piacere vedere che stamani per la posa della prima pietra c’è entusiasmo, passione, consapevolezza che trovano casa delle società sportive che da anni operano in questo quartiere, uno dei più in sviluppo della città. Lo sport deve avere l’opportunità per tutti i giovani di poter essere praticato”. Ha concluso Giani.

Soddisfazione espressa anche dall’Assessore Cosimo Guccione, cresciuto molto vicino al luogo dove sorgerà il palazzetto che ha detto, “per quest’area sarà un’occasione di riqualificazione. Spazi per attività come pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, sarà un palazzetto di orgoglio per il quartiere 5”.