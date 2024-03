Firenze: prorogato Tpl agevolato per studenti università

Ateneo, Regione Toscana, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Comune di Firenze e Autolinee Toscane hanno deciso la proroga della convenzione stipulata lo scorso autunno. Gli abbonamenti agevolati ora sono validi fino al 30 settembre

Prorogata dal 20 luglio al 30 settembre la validità degli abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico locale per gli studenti dell’Ateneo di Firenze. “L’iniziativa – sottolinea in una nota la rettrice Alessandra Petrucci – ha riscontrato il gradimento degli studenti dell’Ateneo: sono oltre 18mila coloro che hanno stipulato nell’anno accademico corrente un abbonamento a tariffe agevolate e modulate secondo il proprio Isee. Nel ringraziare enti e istituzioni per il raggiungimento di questo obiettivo, ricordo che l’Ateneo ha affiancato a questa azione una misura di agevolazione per l’accesso all’abbonamento al servizio pubblico extraurbano e ferroviario”.

Per l’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli “sulla scia delle elevatissime adesioni registrate in questi mesi, confermiamo con entusiasmo il nostro sostegno all’iniziativa dell’Università di Firenze. Prorogando questa convenzione, che consente agli studenti dell’Ateneo di accedere a tariffe di viaggio estremamente agevolate, certifichiamo la concretezza del nostro impegno a promuovere l’uso del trasporto pubblico locale. Il risultato è un grande lavoro di squadra di Regione, Università e Comune”.

Plauso dell’assessore regionale all’Università e diritto allo studio Alessandra Nardini: “il diritto allo studio è un pilastro delle politiche regionali e la proroga degli abbonamenti a tariffa agevolata a Firenze è una buona notizia, per cui ringrazio tutti gli enti e le istituzioni coinvolte”. “Siamo soddisfatti dell’adesione di oltre 18.300 studenti universitari all’abbonamento annuale al trasporto pubblico urbano e della possibilità di prolungare la scadenza dal mese di luglio a settembre”, ha dichiarato l’assessore comunale alla mobilità e trasporto pubblico Stefano Giorgetti.