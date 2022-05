Firenze: professore liceo rinviato a giudizio per Violenza sessuale

Il gip di Firenze ha rinviato a giudizio il professore di un liceo del capoluogo toscano imputato di violenza sessuale ai danni di una studentessa minorenne che frequentava la stessa scuola dove il docente insegna lettere.

All’epoca dei fatti, che sarebbero andati dal 2019 al 2020, la ragazza aveva 17 anni. Contro il professore aveva chiesto il rinvio a giudizio il pm Beatrice Giunti, che ha svolto accertamenti pure sui racconti di un’altra studentessa minorenne della stessa scuola, sempre per atti sessuali subiti dal docente. La procura contesta al docente l’accusa di violenza sessuale con le aggravanti di aver compiuto gli atti nei confronti di una minore e di averlo fatto violando i doveri inerenti a un pubblico servizio. Il gip ha accolto la richiesta e stabilito il rinvio a processo. Prima udienza il 16 settembre.

L’avvocato Gabriele Zanobini, difensore del professore imputato di violenza sessuale su una studentessa del liceo di Firenze dove insegna, ricorda che la ragazza “non ha mai denunciato il docente” e che “l’indagine è scaturita d’ufficio da alcune testimonianze raccolte e messe a verbale” come sommarie informazioni. Le accuse “si riferiscono a una frequentazione extrascolastica tra il professore e la studentessa, che va dal giugno 2019 al luglio 2020, basata su interessi culturali comuni” e “quando ormai l’imputato non era più docente della ragazza” la quale aveva già completato il biennio del ginnasio dove lo aveva avuto come insegnante.

“Sosterremo che non ci sono stati atti sessuali – ha anticipato la difesa Zanobini – I fatti di cui scrive la procura non sono configurabili come tali, quindi non c’è stata violenza sessuale ma eventualmente, se dimostrati, potrebbero attenere a una frequentazione di stima per interessi culturali seguiti insieme da entrambi”. In particolare, risulta che il docente e la studentessa abbiano assistito a spettacoli al Teatro Romano di Fiesole e a convegni all’istituto Stensen, due realtà tra quelle più impegnate a produrre offerta di eventi di elevato spessore culturale a Firenze.