Firenze, presidio di “Noi Scuola” contro il ‘decreto salvaprecari’

Oggi dalle ore 15.30 alle 17.00 si terrà a Firenze davanti agli uffici USR Toscana una Manifestazione/Assemblea/Conferenza stampa, organizzata dall’associazione sindacale “Noi Scuola” e dal gruppo docenti precari “Tre Anni per il Ruolo”, contro il cosiddetto ‘decreto salvaprecari’.

Come si evince dal comunicato rilasciato da “Noi Scuola”, lo scopo del presidio è “denunciare gli incredibili imbrogli del cosiddetto ‘decreto salvaprecari’, e per tutelare i diritti di tutti i docenti: non solo dei docenti precari, ma anche dei docenti di ruolo, sia delle scuole statali sia delle paritarie”.

“E’ soprattutto preoccupante, e particolarmente inquietante – conclude -, l’acquiescenza dei grandi sindacati della scuola e dei media nei confronti della propaganda governativa, che presenta il provvedimento come un intervento di stabilizzazione reale di 24 mila docenti precari”.