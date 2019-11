Firenze: passi avanti in realizzazione parco Mario Luzi

Il canone, si precisa in una nota, rimarrà invariato e alla società concessionaria resterà in carico l’area della struttura Flò. Il Comune di Firenze prende di nuovo in consegna l’area, rivedendo il contratto vigente e avviando la realizzazione del parco dedicato a Mario Luzi. La giunta comunale, su proposta dell’assessora all’urbanistica e ambiente Cecilia Del Re, ha approvato l’accordo quadro per i lavori di riqualificazione dell’area camping al piazzale Michelangelo. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi all’interno della zona precedentemente destinata a campeggio.