Firenze, ok recupero Torrino di Santa Rosa

Recupero del Torrino di Santa Rosa, a Firenze, e realizzazione del nuovo centro di socializzazione per anziani con risistemazione dell’area.

E’ quanto prevede il progetto definitivo che è stato approvato oggi con variante dal Consiglio comunale di Firenze, su proposta dell’assessore all’urbanistica Giovanni Bettarini. Nel dettaglio, l’intervento riguarda il recupero del Torrino di Santa Rosa – una delle aree popolari a maggior impatto simbolico dell’Oltrarno – e la realizzazione di uno spazio di socializzazione di dimensioni compatibili con l’area. Spazio che porterà, spiega una nota del Comune di Firenze, ad una migliore adattabilità alle diverse esigenze del quartiere.

Il progetto definitivo prevede la realizzazione di due corpi di fabbrica distinti, ma funzionalmente comunicanti. L’edificio principale ospiterà la sala pluriuso accanto alla quale verrà realizzato l’edificio destinato ai servizi. La proposta prevede quindi la realizzazione di un edificio di circa 300 metri quadrati, il restauro del Torrino e la risistemazione esterna.

“Un’opera che permetterà non solo di recuperare e riqualificare il vecchio Torrino – ha detto Bettarini – ma anche di realizzare una nuova struttura più adatta alle esigenze del quartiere, valorizzando la funzione di socializzazione per anziani già radicata in questa parte di città”.