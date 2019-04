Firenze, nuove regole lavori urgenti strade

Un’ora di tempo per avvisare l’amministrazione comunale, quattro per iniziare i lavori che dovranno essere organizzati su due turni festivi e prefestivi compresi.

Sono queste alcune delle novità per i lavori urgenti sulle strade cittadine previste dalla delibera approvata oggi dal Consiglio comunale di Firenze su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

Chi interviene in emergenza sulle strade dovrà, entro un’ora (rispetto alle 24 ore previste fino adesso), avvisare l’amministrazione con una comunicazione sottoscritta e trasmessa alla direzione mobilità e alla polizia municipale. Inoltre, in caso di lavori di competenza di enti gestori dei cosiddetti ‘sottoservizi’ servirà anche la firma di un soggetto abilitato che sia iscritto a un apposito elenco depositato presso la Direzione Mobilità (numero massimo di dieci referenti per ciascuna impresa dei sottoservizi).

Tra le novità anche il contenuto della comunicazione: a differenza del passato dovranno essere indicate le circostanze di fatto che attestano l’urgenza dell’intervento, la durata stimata del cantiere e la data di fine lavori.