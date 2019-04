Firenze, Nardella: “pdl Lega ‘tolleranza zero’ compito dello Stato, non Regione”

“Il titolare della sicurezza del nostro paese è il ministro dell’Interno, quindi la Lega toscana può tranquillamente rivolgersi al ministro dell’Interno a Roma, senza scomodare il Consiglio regionale della Toscana”.

Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, commentando la proposta di legge sulla ‘tolleranza zero’ che la Lega porterà in Consiglio regionale. “I cittadini – ha affermato Nardella, a margine di un convegno sulle infrastrutture sociali oggi a Firenze – hanno bisogno di una sicurezza vera, e la sicurezza la garantisce lo Stato: i cittadini pagano le tasse allo stato perché lo Stato si occupi della loro sicurezza. Una volta per tutte la Lega passi dalle parole ai fatti: se il ministro Salvini comincia a occuparsi della sicurezza della nostra città io sarò il primo a riconoscerlo”.

Sul tema dell’edilizia sociale, invece, Nardella ha detto che “non può essere una leva per creare periferie-ghetto perché altrimenti noi costruiamo delle bombe sociali che non hanno niente a che vedere con un governo illuminato di un modello di integrazione”. “Non c’è alcun dubbio – ha aggiunto – che quello che noi abbiamo visto succedere a Roma nel quartiere di Torre Maura sia la dimostrazione di come non si può fare integrazione senza partire dalla riqualificazione sociale e urbanistica delle periferie. Solo periferie sicure, riqualificate, possono essere anche luogo di integrazione, altrimenti diventano ghetti”.

Nardella ha ricordato che “noi abbiamo utilizzato l’edilizia sociale, il social housing, più in generale anche per ricucire i quartieri, le periferie tra di loro, senza rinunciare a individuare soluzioni anche nel quartiere centrale” citando il recupero dell’ex carcere delle Murate, i nuovi edifici Erp realizzati con i criteri della bioedilizia e l’annunciato piano casa da 400 milioni di euro.